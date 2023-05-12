الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بهاء ديمترى: الحوار الوطنى سابقة تاريخية لم تحدث خلال 100 عام

بهاء ديمتري
بهاء ديمتري

كشف بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، عن أبرز العناوين التي سيناقشها الحوار الوطني للجنة الصناعة، معتبرا أن الحوار الوطني سابقة تاريخية، فلم يحدث في مصر حوار وطني في المائة عام الأخيرة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: «لم يحدث في منطقة الشرق الأوسط كلها حوار وطني بتلك الأهمية والكثافة وبهذا الزخم».

وأضاف أن مصر ليست جديدة في مجال الصناعة، ولا تبدأ من الصفر، فلها تاريخ من الصناعات يمتد لآلاف السنين، فالصناعة المصرية قديمة ومنتشرة حتى عبر أرجاء العالم.

وتابع: "كلمة (صنع في مصر) مقبولة عند المستهلكين في أوروبا مقارنة بالمنتجات المصنوعة في آسيا، ومقبولة جداً في دول إفريقيا، وتسهم بنسبة 17% من الناتج المحلي".

وأكد ديمتري أن مصر تطمح إلى مضاعفة النسبة إلى 34%، وهو أمر ليس من الإعجاز تحقيقه، إذ إن مصر تمتلك العديد من الصناعات القوية المستقرة، والتي تكفي السوق المحلية، وتصدر في الأسواق الخارجية، مثل الصناعات الغذائية والدوائية، والهندسية والنسجية وغيرها من الصناعات.

الحوار الوطنى لجنة الصناعة منطقة الشرق الأوسط صنع في مصر لجنة الصناعة بالحوار الوطني

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