الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز "العاشر من رمضان" يتفقد مواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

وحدات المبادرة الرئاسية
وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين "

أجرى المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، جولة تفقدية بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم المرور على الأعمال الجارية لاستكمال مشروع وحدات منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بـ298 عمارة، وذلك في إطار الاهتمام بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان.

تفقد مواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين "

كما قام المهندس علاء منيع، بالمرور على استكمال الأعمال بالحي الحادى والعشرين، وتشمل تنفيذ 178 عمارة بالمرحلة الخامسة ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، بجانب المرور على الأعمال الجاري تنفيذها بالحي العشرين بعدد 98 عمارة ضمن المبادرة نموذج ( 3 غرف + صالة) بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي".

تفقد مواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين "

كذلك، أشار المهندس علاء منيع، إلى أنه تم المرور على الطرق لمتابعة استكمال الأعمال الجارية بمنطقة ( 5 أ ) من أعمال طبقة الأساس والطبقة الرابطة بالمنطقة الصناعية، لتسهيل حركة التنقل بالمنطقة، كما تم المرور على استكمال أعمال الطرق الداخلية ( c1 ) بالمنطقة الصناعية.

تفقد مواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين "

كما أكد أيضا رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة، سواء مشروعات الإسكان والمرافق، وكذا رفع كفاءة الطرق المختلفة، طبقاً للبرامج الزمنية المتفق عليها.

تفقد مواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين "
تفقد مواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين "
تفقد مواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين "
الطرق الداخلية العاشر من رمضان المبادرة الرئاسية المهندس علاء منيع المشروعات القومية المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان جهاز العاشر من رمضان رفع كفاءة الطرق

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