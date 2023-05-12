ضبط متهم بالنصب على راغبى السفر للخارج بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بقيام (شخص آخر)، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره للعمل بالخارج.

وبالفحص تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج مما مكنه من النصب على المُبلغ بذات الأسلوب الإجرامي، والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره، وتوفير فرصة عمل له بإحدى الدول- على خلاف الحقيقة- ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.