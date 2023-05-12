الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ختام جلسات "اللقاحات" خلال فعاليات المؤتمر العلمي الـ11 لجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ورشة عمل عن “ اللقاحات “ بالاشتراك مع معهد جينر (طب جامعة أكسفورد) بعنوان Vaccinology Workshop in collaboration with The Jenner Institute at the University of Oxford” خلال فعّاليّات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس “اقتصاد المعرفة لحياة أفضل” بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس و الدكتور أماني كامل عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس و الأساتذة وكلاء كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.
 
تحدث بالجلسة نخبة من الأطباء المتخصصين الدكتور سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس  ومدير وحدة مكافحة العدوى و الدكتور أحمد سالمان دكتوراه المناعة Jenner Institute at the University of Oxford  وأ.د هشام الغزالي أستاذ علاج الاورام ومدير مركز الابحاث بكلية الطب جامعة عين شمس

كما تضمنت فعّاليّات الورشة مشاركة Prof. Adrian V. S. Hill استعرض خلالها توضيح لتطور لقاحات جديدة للملاريا و Covid-19، الربط بين نماذج الحماية والعدوى البشرية الخاضعة للرقابة لمرض TBC: نظرة ثاقبة على المناعة الفطرية

لافتاً النظر إلى السلامة والفعالية الوقائية الأولية المناعية مع طفيليات الملاريا Pf^mei2 (GA2) الموهنة وراثيًا في المتطوعين الهولنديين الأصحاء.
إلى جانب التجارب السريرية لمرض TBC وأيضاً استخدام الجهاز المناعي الفطري لمحاربة السرطان ، ولقاح الغشاء الخارجي الأصلي المستند إلى الحويصلة: “تخزين و عملية تطوير الخلايا الرئيسية، والمواد المساعدة الجديدة التى تستخدم لتعزيز فعالية اللقاحات وطريقة عملها و لقاحات HCV - TBC وTBC -لقاحات السل”.

كما تحدثت Ellie ( Eleanor) Barnes معهد جينر (جامعة أكسفورد) عن بحث تحت أسم"التقدم والتحديات التي تواجه اللقاحات ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي سي" وعرض César López- Camacho معهد جينر (جامعة أكسفورد) دراسة عن تخطى عقبات: الابتكارات في اللقاحات القائمة على الحمض النووي RNA للأمراض المعدية الناشئة.

وقدم Adil El-Turabi معهد جينر ( جامعة أكسفورد) بحثا عن "تطوير لقاحات للأمراض الغير معدية".

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