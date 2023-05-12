غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولى السابع لأبحاث السرطان من علم الجينوم بجامعة الإسكندرية

تنطلق غدًا السبت، أعمال المؤتمر التاسع عشر "والسابع دوليًا" الذي ينظمه معهد البحوث الطبية تحت عنوان: "خطوات مهمة في أبحاث السرطان على الجينوم للتنفيذ العملي في الأوقات الصعبة"، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وتستمر أعماله لمدة يومين لمناقشة مشكلة مرض السرطان وتأثيرها على المجتمع بداية من الأبحاث الجينية حتى التطبيق الإكلينيكي.

وأشارت الدكتورة أمال غانم، عميد معهد البحوث الطبية، أن فعاليات المؤتمر ستستعرض على مدار 12 جلسة علمية، 45 بحثًا علميًا عن أحدث الاستراتيجيات في التشخيص والعلاج والطرق الحديثة للتنبؤ بالأورام السرطانية، وأهميتها في التدخل المبكر للحد من الإصابة بالمرض، كذلك الدراسات الجينية والدراسات القبل إكلينيكية باستخدام تقنيات النانو والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأضافت، أن المؤتمر يشمل أيضًا جلسة تعريفية عن هيئة التعاون الدولي اليابانية، يحاضر بها ممثلون للجانبين المصري والياباني للهيئة عن فرص التعاون المشترك والشراكة المصرية- اليابانية في مجال البحث العلمي، كما يستعرض المؤتمر بالتعاون مع ممثلي منظمة الصحة العالمية أحدث التوصيات في مجال اقتصاديات وتكنولوجيا صناعة الرعاية الصحية ومستجدات برنامج الإرشادات الإكلينيكية الوطنية.