مدير معهد إعداد القادة يشهد المؤتمر العلمى الـ11 لجامعة عين شمس

حضر الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد، المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس، الذي يعقد تحت عنوان "اقتصاد المعرفة لحياة أفضل"، برعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وذلك بعد تلقيهم دعوة من الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واستضاف المؤتمر المهندس العالمي محمد جودت، مؤسس شركة One Billion Happy في الولايات المتحدة الأمريكية، وعُقِدَتْ جلسة حوارية بعنوان "مفاتيح السعادة".

وأعرب مدير معهد إعداد القادة عن سعادته بالدعوة المقدمة من نائب رئيس جامعة عين شمس لحضور المؤتمر، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر لتمثيل المعهد في هذا المؤتمر المهم، كما أعرب "همام" عن أمله في تعزيز التعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة عين شمس، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة.

وأكد أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية، حيث إنها تعمل على تحسين جودة البحث العلمي والتعليم، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير القدرات والمهارات الفنية والعلمية للباحثين والمتخصصين في مختلف المجالات.