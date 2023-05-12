الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تفتيشية للكشف عن سلامة الأغذية فى المحلات والمطاعم بالغردقة

صورة من الحملة
صورة من الحملة

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه، رئيس المدينة، حملة مكبرة على عدد من المحال التجارية بنطاق مدينة الغردقة، وذلك للتأكيد على سلامة الأغذية والتأكد من مصادرها، ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومتابعة الأسعار ومدى توافر السلع الرئيسية.

وأسفرت الحملة، التي شنتها الأجهزة المختصة، عن تحرير 8 محاضر نظافة عامة، محضر لعدم وجود شهادة صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم إعدام 2 كيلو جبنة بسوبر ماركت، وإعدام 10 كيلو طماطم لعدم الصلاحية، وإعدام 15 كيلو فاكهة لعدم صلاحيتها.

كما نبهت الحملة على عدد من المحال التي تم ضبطها تدار بدون ترخيص، وبدون تصاريح إشغال بالتوجه لحي شمال المدينة لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات.

وشملت الحملة عددًا من الجهات والإدارات وهى مكتب الصحة، والطب البيطري، والتموين، وتراخيص محلات شمال، والأمن الصناعي، والبيئة تحت إشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة.

تأتي الحملة بتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أكد ضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة.

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الاشتراطات الصحية حملات تفتيشية عدم الإعلان عن الأسعار مدينة الغردقة متابعة الأسعار فصل التيار الكهربائي اللواء عمرو حنفي الصيانة الدورية

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