الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق بمحل دواجن فى بورسعيد

حريق بمحل دواجن
حريق بمحل دواجن

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، فجر اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق كبير داخل محل لبيع الدواجن الحية بمنطقة أبراج أبو القمصان نطاق حي الزهور، ونفوق عدد من الدواجن بداخله بسبب الدخان الكثيف.

وشهدت منطقة أبراج أبو القمصان نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حريق في محل دواجن، متواجد أسفل برج سكني 11 دور، وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية.

وتلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا من السكان بتصاعد أدخنة والسنة لهب من داخل محل تجاري لبيع الدواجن لأعلى، ووجود خطورة شديدة على أكثر من 40 وحدة سكنية.

وترأس العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء فريق من ضباط وأفراد الحماية المدنية، وتمكنوا من الانتقال في دقائق لموقع الحادث، وكانت النيران والأدخنة تخرج بكثافة من داخل المحل التجاري، وعلى الفور تم فتح الأبواب المغلقة، والتعامل بسيارتين إطفاء مع السنة اللهب، والسيطرة عليها قبل أن تتجاوز البرج السكنى، وتلتهم أكثر من 40 وحدة، خاصة وأن الكثير من السكان نائمون.

وعقب السيطرة على السنة اللهب، عمل فريق الإطفاء على تبريد الحريق، وذلك من خلال مواد كيميائية تضمن عدم اشتعال النيران مرة آخرى، أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

وتسبب الحريق في نفوق أكثر من 20 فرخة كانت بداخل أقفاص حديدية داخل المحل التجاري، ولم يتسبب الحريق في وقوع أي إصابات بين المواطنين، وكذلك لم يتجاوز المحل التجاري.

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا من العقيد شريف العربي يفيد بالحريق، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وسماع أقوال الشهود عن الواقعة.

أقوال الشهود الأبواب المغلقة اشتعال النيران البرج السكنى الحماية المدنية ب

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