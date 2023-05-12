الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بتكلفة 688 مليون جنيه.. تنفيذ 3 محطات مياه بقنا الجديدة

قنا الجديدة
قنا الجديدة

أعلن المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، عن خطة لتنفيذ 3 محطات مياه، وذلك لتغذية مشروعات الإسكان والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ مأخذ مياه في محطة مياه مدينة غرب قنا، والذي يصل إلى حوالي 3000 متر مكعب، و تبلغ القيمة الإجمالية لهذا المشروع حوالي 115 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ حوالي 82%  من الأعمال، وسيتم الانتهاء من تنفيذ مآخذ المياه خلال العام الجاري 2023.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، في تصريح لـ "الدستور"، أنه يتم حاليًا تنفيذ محطة مياه مدينة غرب قنا على مساحة 15 فدانًا، وسيتم تنفيذها على مرحلتين، وتبلغ طاقة الإنتاج في المرحلة الأولى من المحطة حوالي 34 ألف متر مكعب يوميًا، من إجمالي تنفيذ أعمال المحطة بالكامل والتي تصل إلى 172 ألف متر مكعب.

وأشار رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة إلى أن قيمة تنفيذ المحطة بلغت حوالي 283 مليون جنيه، وتم تنفيذ حوالي 85% من المرحلة الأولى، وتم الانتهاء من تنفيذ الخط الناقل ومواسير ظهر مرن بقطر 1000 ميليمتر وطول 6.8 كيلومتر، ومن المتوقع أن يتم ضخ المياه العكرة ابتداءً من سبتمبر 2023، وشدد على زيادة معدلات التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية والجودة وفقًا لخطة التنمية والبرنامج الزمني للانتهاء من مشروعات محطات المياه.

كما أفاد المهندس ايمن رشاد عبدالحميد، أنه يجري تنفيذ محطة مياه ثالثة على مساحة 240 فدان، تعمل بطاقة إنتاجية تصل لنحو 15500 الف متر مكعب لكل يوم ، مشيرا إلى أن قيمة تنفيذ المحطة وفقا لأمر الإسناد تصل لنحو 290 مليون جنيه.

أعمال المرافق المرحلة الاولي جهاز مدينة قنا الجديدة محطات المياه مشروعات الإسكان

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