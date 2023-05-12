عماد الدين حسين: الحوار الوطنى يفتح صفحة جديدة بين الدولة والأحزاب السياسية

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحياة السياسة قبل الحوار الوطني، كانت شبه معطلة لأن الدولة كانت منشغلة بمحاربة الإرهاب والارتقاء بالدولة من جديد.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحوار الوطني يفتح صفحة جديدة بين الدولة والأحزاب السياسية، وإذا تمت مقارنة الأمر بما قبل الحوار، فإنه لن يكون هناك حوار سياسي.

وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، كان واضحًا أن مصر مختلفة مقارنة بما كانت عليه في 2013 وكل القوى السياسية كانت موجودة في الجلسة.

الخوف من وجود انفلات في الرأي خلال الحوار الوطني

وعن الخوف من وجود انفلات في الرأي خلال الحوار الوطني، أكد أنه يوجد قانون يحدد الممارسات الإعلامية وواضح وصارم ومن يخرج عنه تتم معاقبته بالقانون، مشيرًا إلى أن أحد أهداف الحوار هي توفير البيئة لممارسة سياسية راشدة.