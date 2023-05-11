" موهبتي وابداعاتي".. "تعليم الوادى الجديد" يطلق مسابقة جديدة لاكتشاف المواهب

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن إطلاق مسابقة جديدة لاكتشاف المواهب الطلابية تحت عنوان "موهبتى وابداعاتى.. معا فى كلماتى" برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام بطلاب المحافظة الموهوبين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم المختلفة وبالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية

وقال وكيل التعليم بالوادي الجديد أن أهداف المسابقة :

- اظهار ابداع وموهبة الطالب وتأهيله للقيادة المستقبلية من خلال زرع ثقته في نفسه والتحدث بطلاقة بالمحافل والمناسبات المختلفة أمام الجمهور .

- تعريف الطالب بالإنجازات المتعددة التي تتم على أرض المحافظة من خلال كلمته

- تعريف الطالب بمن ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن من خلال كلمته .

وأكد تعليم الوادي الجديد أن المستهدفون :-

- التلاميذ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي( بنين وبنات ) لجميع الادارات التعليمية

- طلاب التربية الخاصة ( فكري – دمج )

وأضاف أن شروط التقديم للمسابقة تشمل:

- أن يكون الموهوب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي

- يعرض الموهوب كلمته في فيديو عن احدى الموضوعين التاليين :-

– العيد القومي للمحافظة (يشمل منذ بداية وصول أول قافلة لإعمار المحافظة وصولا الى ما تشهده الان من طفرة تنموية متميزة يشهد لها العالم)

- كلمة تعبر عن الدور الهام لرجال الجيش والشرطة في التضحية بأنفسهم وأرواحهم فداءَ للوطن ( تشمل الكلمة الاستشهاد بأمثلة من المحاربين القدامى والشهداء الأبرار )

- مدة الفيديو ( للطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي ) لا يقل عن أربع دقايق ولا يزيد عن خمس دقائق

- مدة الفيديو لطلاب التربية الخاصة من ( 2 دقيقة وحتى 3 دقائق )

- أن يكون الفيديو واضحا من حيث ( الصوت – الصورة ) وان يكون التصوير بكامل جسم الطالب يظهر فيه التأثيرات الحركية اثناء العرض التقديمي

- أن يكون سرد الكلمة بأسلوب متميز يبرز فيه موهبته

- أن يكون الفيديو بدون مونتاج أو تقطيع وبدون قراءة من ورقة او كتاب

- الالتزام بكافة الشروط السابقة وسيتم استبعاد من يخالف أي شرط فيها

- سيتم اختيار الفائز بالمركز الأول على مستوى المديرية من كل صف تعليمي ومنحه جائزة قيمة

- سيتم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لجميع المشاركين بالمسابقة لتأهليهم للمشاركة في المحافل والمناسبات المختلفة على مدار العام



موعد استلام الأعمال

يتم استقبال الاعمال من 26/5/2023م وحتى 30 / 5/2023م