الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير بريطانى يُشيد برد الفعل المصرى على أكاذيب فيلم "كليوباترا"

نتفيلكس
نتفيلكس

تناول تقرير نشرته صحيفة "ديلي وير" البريطانية، رد الفعل المصري على الفيلم الوثائقي لمنصة "نتيفلكس" والذي تناول الكثير من الأكاذيب والمعلومات المغلوطة حول الملكة كليوباترا، مشيرًا الى أن الشبكة المصرية تصنع وثيقة كليوباترا الخاصة بها بعد الغضب من الممثلة السوداء التي لعبت دور الملكة. 

وذكر التقرير أن العالم غير راضٍ عن تصوير Netflix لكليوباترا كامرأة سوداء، بالاضافة الى الاشادة حول القرار المصري بإصدار فيلم وثائقي خاص بها، وفق الصحيفة. 

وأشار التقرير إلى أن الفيلم الوثائقي يفتقر للمصداقية ولا يعكس التاريخ الحقيقي، وتابع: "كانت الملكة كليوباترا تتمتع ببشرة فاتحة وملامح هلنستية (يونانية)"، وأصر على أن المشروع "يجب أن يستند إلى حقائق تاريخية وعلمية، لضمان عدم تزوير التاريخ والحضارات".

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إنتاج فيلم وثائقي  عبر إحدى قنواتها المتخصصة الوثائقية، يعرض نسخة حقيقية حول الملكة الأكثر شهرة في العالم. 

وأضاف التقرير: "هناك جلسات عمل تُعقد حاليًا مع عدد من المتخصصين في التاريخ والآثار والأنثروبولوجيا، وقالت القناة في بيان "من أجل اخضاع البحث المتعلق بموضوع الفيلم وصورته إلى أقصى درجات البحث والدراسة".

وتابع: "في حين أنه من المستحيل تحديد لون بشرة كليوباترا الحقيقي، فمن المقبول على نطاق واسع من قبل المؤرخين أن لديها بشرة أفتح".

كما ذكرت صحيفة ديلي واير سابقًا، إن اختيار ممثلة سوداء لا يختلف عن إعطاء الدور إليزابيث تايلور، التي كانت صورتها أيضًا "غير صحيحة" في تقديرها.

الفيلك الوثائقي كليوباترا نتفيلكس منصة المصرى

الأكثر قراءة

جراج الزمالك.. مشروع ضخم لحل أزمة التكدس المروري في الحي الهادئ

كرة اليد.. الزمالك يهزم ريد ستار الإيفوارى فى كأس الكئوس الإفريقية رجال

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023

الأولى من نوعها.. افتتاح عيادة “المرأة الآمنة” بمستشفى جامعة قناة السويس

"الشريف أهو".. هتافات مؤيدة لمرتضى منصور فى مؤتمره الصحفى بالزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة