"تعليم النواب" توصى بتنظيم زيارة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير جامعة سمنود

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم، اليوم الخميس، طلب الإحاطة المقدم من الدكتورة ليلى أبوإسماعيل، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بشأن ضرورة تزويد جامعة سمنود التكنولوجية بالمعامل اللازمة لصناعة النسيج والمعامل التكنولوجية الأخرى، والانتهاء من البنية التكنولوجية للجامعة.

وأضافت النائبة، أنه إلى الآن، لم يتم تزويد الجامعة بالمعامل "كيمياء- فيزياء- ميكروبيولوجى- صناعة الملابس الجاهزة- تصنيع غذائى- كمبيوتر- اختبار وقياس خواص الألياف النسيجية والخيوط المغزولة والأقمشة النسيجية، مما يشكل عبئا على الطلبة ما يضطرهم إلى الذهاب الى شركةً المحلة الكبرى ومعامل جامعة طنطا؛ للتدريب مايمثل عبئا ماديا وجسديا لصعوبة المواصلات، رغم الانتهاء من المبانى الفخمة للجامعة لم تزود ببنية تحتية للانترنت مما يعوق استخدام التكنولوجيا فى تحصيلهم الدراسى، وعدم التدريب العملى بصفة منتظمة.

وأضافت أن هناك نقصا فى الكراسى السبورات الذكية وترابيزات الرسم البيانى، إذ لا بد من سرعة تزويد الجامعة التكنولوجية بسمنود بجميع المعامل اللازمة على وجه السرعة.

وأوصت اللجنة بضرورة زيادة مخصص الجامعات التكنولوجية فى مناقشة موازنة التعليم العالى هذا الشهر لأن تجهيز المعامل من أولويات الجامعات التكنولوجية، حتى يحصل الطالب على تدريب عملى جاد يؤهله لسوق العمل.

كما قررت اللجنة تنظيم زيارة لجامعة سمنود؛ للوقوف على الوضع الحالى للجامعة وكذلك زيارة بقية الجامعات التكنولوجية التى تم افتتاحها هذا العام لتقييم التجربة.