الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورش حرفية لـ 360 سيدة بقرى "حياة كريمة" في الإسكندرية

ورش تدريبية للسيدات
ورش تدريبية للسيدات بقرى حياة كريمة

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، ورش حرفية ضمن برامج ورش التدريبات الحرفية «تدريبات المشاغل والوحدات الإنتاجية» التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة من خلال مركز تنمية مهارات المرأة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «تنمية الأسرة المصرية» بقرى «حياة كريمة» وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن تنفيذ الورش تم بمركز شباب بهيج ومركز شباب البرج القديم، واستهدفت إجمالي 360 سيدة مقسمين إلى مجموعات من خلال ورش متوازية و متتالية تتراوح ما بين 3 إلى 6 أيام.

وأوضحت أن البرنامج التدريبي تضمن ورش: «جبن ألبان، كروشيه، خياطة، مراتب لعب اطفال، تطريز خرز، خرز نول، شنط خرز، مكرمية».

وأضافت مقررة الفرع، أن الدورات تستهدف السيدات اللاتي التحقن بدورات ريادة الأعمال ودورات التثقيف المالي التي نفذها فرع المجلس بالإسكندرية خلال العام الماضي. 

وتعمل الورش على تنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوي المعيشي لهن ولأسرهن، كما تتناول الورش التعريف بأساسيات كل حرفة وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها.

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المجلس القومي للمرأة الإسكندرية تدريبات المشاغل والوحدات الإنتاجية حياة كريمه برج العرب الاسرة المصرية

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