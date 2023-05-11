بعد غياب 3 أعوام.. يحيي الفخراني يدرس العودة لدراما رمضان 2024

غاب الفنان يحيي الفخراني عن الدراما التلفزيونية منذ ما يقرب من 3 أعوام، مما جعل محبيه يتساءلون عن سبب غيابه، وطالبوه بالعودة إلى المنافسة الرمضانية كما اعتادوا منه، خاصة وأنه يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة.

ويدرس “الفخراني” عودته للدراما التلفزيونية خلال موسم رمضان لعام 2024 المقبل، فيبحث حاليًا عن سيناريو يجعله يعود بقوة بعد سنوات من مسيرة فنية قوية مليئة بالأعمال الهادفة والشيقة سواء بالسينما أو التلفزيون أو حتى المسرح، وكان قد صرح خلال لقاء تلفزيوني له أنه يبحث عن ورق قوي ومميز بتوقيع المؤلف عبد الرحيم كمال على أن يخرجه شادي الفخراني.

وكانت آخر أعمال يحيي الفخراني التلفزيونية هو مسلسل نجيب زاهي زركش الذي عرض عام 2021 بموسم رمضان، وتدور أحداث العمل في إطار درامي حول قصة شخص ثري يدعى نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرًا خطيرًا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه من ضمنهم وتتابع الأحداث.

وشارك في مسلسل نجيب زاهي زركش كل من أنوشكا وإسلام إبراهيم ومحمد محمود ونهي عابدين ورنا رئيس وكريم عفيفي ومحمد يسري وغيرهم، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

من جهة أخرى، منح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ71، برئاسة الأب بطرس دانيال، جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانة سهير رمزي والتي تغيبت لظروف خاصة، والفنان يحيي الفخراني، الفنان محمود حميدة، وهناء الشوربجي التي تغيبت وتسلم الفنان هاني رمزي تكريمها.



وحضر الفنان الكبير يحيى الفخراني وزوجته الدكتورة لميس جابر، والفنان الكبير محمود حميدة، الفنان هاني رمزي، الفنان مدحت صالح، الناقد نادر عدلي، السيناريست مدحت العدل، حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما ي دورته الـ71، برئاسة الأب بطرس دانيال، والمقام في الفترة من 5 إلى 12 مايو الجاري، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وتشكّلت لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كلاً من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّا.