الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"العمال" و"مستقبل وطن" في منتدى ثقافي بالتل الكبير لقصور الثقافة

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهد بيت ثقافة التل الكبير بفرع ثقافة الإسماعيلية، فعاليات منتدى "العمال ومستقبل وطن"، الذي عقد ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعيد العمال، خلال شهر مايو الحالي.

أدار المنتدى الدكتورة أسماء عبد المعبود التي حثت في كلمتها على الحفاظ على الجانب الصحي والاهتمام بأنفسهم من أجل القدرة على استمرار العمل وتأديته بالشكل الأمثل.

وتناول الدكتور سيد حجازي مدير عام التعليم الزراعي بالإسماعيلية، سبل دعم العمال ورعايتهم في هذه المناسبة، ونوه إلى ضرورة الوعي بالصعوبات والتحديات التي تواجه مجتمع العمال خلال الفترة الحالية، مؤكدا على أن رسالة الإسلام جاءت بالدعوة إلى الجدية في العمل، وأن هذه مطلب أساسي من أجل التنمية المنشودة.

وتحدث مصطفى سليمان موجه بالمعاش، عن الثورة الصناعية وما أحدثته من تغيير كبير في التقنيات والأدوات التي انعكست بشكل كبير على الإنتاج.

وشهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني قدمت خلاله مجموعة من الأناشيد والابتهالات، ضمن المنتدى الذي نظمته الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

جدير بالذكر أن قصور الثقافة تقدم عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر مايو الحالي احتفاء بـعمال مصر، تقام بالعديد من مواقعها بالمحافظات وبعدد من التجمعات العمالية، وسبق لها أن قدمت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين 29 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا نوعيًا موجهًا إلى الفئة العمالية بالتجمعات العمالية والأقاليم والفروع التابعة لها تنوعت ما بين ورش فنية وتعليمية ومحاضرات توعية ولقاءات ثقافية وعروض فنية، ولاقت إقبالًا وتفاعلاً جماهيريًا كبيرًا من الحضور.

بيت ثقافة التل الكبير منتدى العمال ومستقبل وطن الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة عيد العمال

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