الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"اليوم" يستعرض جهود الدولة المصرية في إجلاء رعاياها ومساندة الأشقاء بالسودان

السودان
السودان

استعرض برنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، جهود الدولة المصرية في إجلاء رعاياها ومساندة الأشقاء بالسودان. 

وقال مراسل برنامج اليوم، إن آخر المستجدات في الأزمة السودانية وتوافد العابرين والوافدين إلى الحدود السودانية والحدود المصرية عبر المعبرين الأساسيين؛ معبر قسطل ومعبر أرقين البري، اللذان هما الملاذ الأول والأخير للدخول إلى الحدود المصرية للأشقاء السودانيين، والجنسيات المختلفة.

وأشار إلى أنهم متواجدون حاليًا على إحدى المعديات المتواجدة في مغبر قسطل، أو المؤدية إلى معبر قسطل والتي تحمل الحافلات المجهزة بكامل المعدات وبكامل الأطقم الطبية من وزارة النقل والمواصلات، وأيضاً الكثير من المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية، حيث قامت وزارة الصحة والسكان بزيادة عدد الأطقم الطبية، والمستلزمات والأدوات الطبية في المعبرين وفي هذه الحافلات.

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