محلل اقتصادي يكشف أسباب الخسائر الأسبوعية المتتالية لأسعار النفط

كشف محمد الغباري، المحلل الاقتصادي، عن أسباب الخسائر الأسبوعية المتتالية لأسعار النفط.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن أغلب العوامل المؤثرة تكون بشأن الطلب.

وأضاف أن أهم العناصر التي تؤثر على سعر النفط أولها استمرار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، نتيجة اتباع البنوك المركزية لسياسات تشددية لمكافحة التخضم.

وأشار إلى أن ذلك يهدف لتحقيق الركود الناعم والذي يؤدي إلى التباطؤ في النمو الاقتصادي وخاصة الأمريكي، بجانب نمو الطلب الصيني في الربع الأول من عام 2023 ونتيجة تباطؤ القطاع الصناعي الصيني.

وأكد أن هناك عوامل أخرى من ضمنها قضية التخلف عن سداد الديون الأمريكية مما يدخل الاقتصادي العالمي في نفقٍ مظلم.