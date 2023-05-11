الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل اقتصادي يكشف أسباب الخسائر الأسبوعية المتتالية لأسعار النفط

النفط
النفط

كشف محمد الغباري، المحلل الاقتصادي، عن أسباب الخسائر الأسبوعية المتتالية لأسعار النفط.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن أغلب العوامل المؤثرة تكون بشأن الطلب.

وأضاف أن أهم العناصر التي تؤثر على سعر النفط أولها استمرار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، نتيجة اتباع البنوك المركزية لسياسات تشددية لمكافحة التخضم.

 وأشار إلى أن ذلك يهدف لتحقيق الركود الناعم والذي يؤدي إلى التباطؤ في النمو الاقتصادي وخاصة الأمريكي، بجانب نمو الطلب الصيني في الربع الأول من عام 2023 ونتيجة تباطؤ القطاع الصناعي الصيني.

وأكد أن هناك عوامل أخرى من ضمنها قضية التخلف عن سداد الديون الأمريكية مما يدخل الاقتصادي العالمي في نفقٍ مظلم.

مواد متعلقة

حزب الشعب الديمقراطى: مخرجات الحوار الوطنى ستشكل فارقًا كبيرًا بعد تنفيذها

"التموين": إعفاء واردات الذهب سيكون له مردود إيجابى على سعر الدولار

وزارة المالية تكشف حقيقة تسعير الدولار عند 35 جنيهًا فى الموازنة الجديدة

"التموين" تكشف أهمية قرار إعفاء الذهب مع القادمين من الخارج من الضريبة والرسوم

رئيس "الوثائقية": فيلم جديد عن "كليوباترا" قريبًا

المالية: نعمل على زيادة حجم الاستثمارات لسد العجز بالموازنة وتحقيق فائض

نقابة فلاحى كفرالشيخ: السيدة المصرية تعيش أزهى عصورها فى الفترة الراهنة

العرابى: أزمة السودان على طاولة نقاش الجامعة العربية للوصول لحل المشكلة

الأكثر قراءة

جمال التهامي: لا خطوط حمراء في الحوار الوطني والشارع متفائل

تحالف الأحزاب السياسية يقترح توجيه الشكر للرئيس السيسي بشأن الدعوة للحوار الوطني

تفاصيل محاضرة كولر مع لاعبي الأهلي قبل المران الأخير استعدادًا للترجي

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

رسميًا.. مونبيليه الفرنسي يتعاقد مع الأردني موسي التعمري

فابريزيو رومانو: 3 أندية انجليزية تراقب جان كلير توديبو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة