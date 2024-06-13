الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة اليوم الخميس

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهدت الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية، وذلك وسط انتشار أمني في الشوارع  لمتابعة حركة السير، والتصدي لأي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

انتظام حركة السيارات

وظهر التكدس المروري بمحافظة القاهرة في حركة السير، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

فيما شهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤًا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

ووظفت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية، على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

السيولة المرورية انتشار أمني حركة المرور حركة السير التكدس المروري

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