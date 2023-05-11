خالد الجندى: الإمام الراتب هو قائد المسجد ولا يتقدم عليه أحد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لولا الضوابط التي اتبعها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لاستمرت فوضى المساجد والمنابر، مشيرًا إلى أن هناك مشاهد كثيرة كانت تحدث من خلافات بين الأئمة بالمساجد نفرت الناس من المساجد.

الإمام الراتب هو قائد المسجد

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الإمام الراتب، هو قائد المسجد ولا يجوز أن يُقدم عليه أحد، مشيرًا إلى أن الموسيقيين كان يقودهم مايسترو، والطيور لهم قائد.

وأشار "الجندي"، إلى أن الملائكة رغم أنها مأمورة ولكن لها كبير وهو سيدنا جبريل، والدليل على ذلك قوله تعالى: " إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ".