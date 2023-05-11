الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال التهامى: تواصل مستمر مع المصريين بالخارج لبحث مقترحاتهم للحوار الوطنى

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب “حقوق الإنسان والمواطنة”، إن الرأى العام هو الحاكم للحوار الوطني، لأنه عبارة عن نقل لآراء المواطنين المنتشرين في جميع ربوع الجمهورية ومن ثم ترجمتها إلى قضايا تتم مناقشتها على طاولة جلسات الحوار الوطني مع مجلس الأمناء، لافتا إلى أن الرأي العام هو المحدد الأقوى في ظل القضايا والأحداث العالمية التي تضرب العالم الآن.

وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة،  خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه لا بد من التوافق على القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني حتى تصبح مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

وتابع: “هناك تواصل مستمر مع الجاليات المصرية والمقيمين في الخارج للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، حيث طالب مجلس الأمناء بالحوار الوطني هؤلاء المصريين للإدلاء بآرائهم وتقديم كافة المقترحات والحلول التي يرون أنها لصالح القضايا المطروحة من وجهة نظرهم”.

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