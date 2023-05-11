الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندي: وزير الأوقاف حافظ على البيوت المصرية من الفتاوى المتطرفة

الجندي
الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه خلال فترة مختلسة من الزمن ظهرت بعض السيدات اللواتي ينتمين لجماعات وتيارات وتشكيلات في منتهى الخطورة.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هؤلاء السيدات من يستطعن الدخول على السيدات والبيوت، لأن ناسنا طيبين وفوجئنا بتفكك أسري وانهيارات داخل الأسرة المصرية بسبب نساء دخلن من الأبواب الخلفية، مشيرًا إلى أن بعضهن كن مصريات والبعض الآخر لا.

وزير الأوقاف أفسد مشروع التنظيمات السياسية في مصر

وتابع أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأطلق عليه الوزير المقاتل لأنه هو من تصدى لهذه الظاهرة وأفسد مشروع التنظيمات السياسية في مصر، وحافظ على البيوت من الفتاوى المتطرفة، وشكل الواعظات المتطوعات  بوزارة الأوقاف واجتزن الدورات التدريسية وحصلن على الإجازات من الوزارة تحت إشراف الأزهر الشريف خرجن للساحة.

الشيخ خالد الجندي وزير الأوقاف الفتاوى المتطرفة البيوت الواعظات جماعات الاسرة المصرية

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