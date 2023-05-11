الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مى كساب لـ"الدستور": فخورة بما وصلت له الدراما المصرية.. والفضل للشركة المتحدة"

مي كساب
مي كساب

حققت الفنانة مي كساب نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة" ضمن سباق دراما رمضان 2023، حيث برعت في تقديم دور الزوجة الأولى “ثريا”.

وأعربت “مي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته من خلال دورها في المسلسل، مشيرة إلى أنهم كانوا متفائلين بنجاح العمل، ولكن ردود الأفعال سواء بالسوشيال ميديا أو الشارع المصري والعربي فاقت توقعاتهم، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج محمد سامي وفريق العمل.

وأشارت إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دورًا بالغ الأهمية في الارتقاء بالمنتج الدرامي خلال موسم 2023، وأعربت “مي” عن فخرها بما وصلت إليه الدراما المصرية من تطور ملحوظ وازدهار لافت وعلقت:" منافسة سباق رمضان 2023 قوية جدا". 

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات، سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

 

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