71.4 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال الربع الأول من 2023

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عائدات قناة السويس إلى 71.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 27.1 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 45 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 62.5%.

وقال جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصل "الدستور" على نسخة منه، إن عائدات قناة السويس سجلت ارتفاعات شهرية من 18.2 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2022 لـ23 مليار جنيه خلال شهر يناير 2023، ثم 22.7 مليار جنيه فى فبراير، وصولًا لـ25.7 مليار جنيه خلال شهر مارس من العام نفسه.

وأشار التقرير إلى نمو أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس شهريًا بنسبة 20.6%، لتسجل 2191 سفينة خلال شهر مارس 2023، مقابل 1816 سفينة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفع عدد السفن الأخرى العابرة شهريًا من 1358 لـ1463 سفينة خلال فترة المقارنة ذاتها.

وسجلت الحمولة الصافية للسفن فى قناة السويس شهريًا ارتفاعًا إلى حدود 129.1 مليون طن خلال شهر مارس 2023، مقابل 107 ملايين طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 20.7%.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير الإحصاء ارتفاع إيرادات السكك الحديدية إلى حدود 990 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 864 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها 126 مليون دولار، بنسبة نمو 12.7%، وقد سجلت إيرادات السكك الحديدية شهريًا 357.8 مليون جنيه فى شهر يناير 2023، و325.6 مليون جنيه فى فبراير 2023، و306.5 مليون جنيه فى مارس 2023.

وسجلت أعداد ركاب السكك الحديدية شهريًا ارتفاعًا إلى حدود 37.6 مليون راكب خلال شهر مارس 2023، مقابل 37.5 مليون راكب خلال شهر مارس 2022، بينما كان عدد الركاب قد بلغ 34.7 مليون راكب خلال شهر فبراير 2023.

كما أظهر التقرير ارتفاع كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية شهريًا إلى حدود 521.8 ألف طن خلال شهر مارس 2023، مقابل 422.7 ألف طن خلال شهر مارس 2022، بينما كانت كمية البضائع المنقولة قد بلغت 498 ألف طن خلال شهر فبراير 2023.