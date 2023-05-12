الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من أرض الفيروز.. "كريمة" درست العلوم الزراعية واحترفت الرسم والخياطة

أعمال تطريز
أعمال تطريز

بعض الأحيان يقضي العديد من الأشخاص سنوات طويلة في رحلة التعليم لإتمامها والحصول على الشهادة الجامعية، وبعدها يتم البحث عن الهواية أو الشغف الذي كان يراوده منذ الصغر، هذا ما فعلته "كريمة عبدالرؤوف" صاحبة الـ24 عامًا من محافظة سيناء، التي درست العلوم الزراعية البيئية واحترفت هواية الرسم والخياطة.

تقول كريمة لـ "الدستور" إنها بدأت في التطريز منذ قرابة عامين وقت أن قررت تقديم هدية لإحدى الصديقات والتي كانت من تصميمها فوجدت أنه بالفعل لديها الموهبة، لافتة إلى أن لديها موهبة الرسم والخياطة منذ الصغر، وكانت تستغل حصة التدبير المنزلي لممارسة هوايتها، وبدأت في التطريز فعليًا منذ قرابة عامين.

وتابعت أنها بحثت لفترة عبر الإنترنت على مشروع صغير دون تكلفة عالية وبالفعل وجدت أن إحدى المشروعات هي التطريز والطارات والمناديل والتي هي كانت بالفعل موهوبة فيها، وبدأت في تنفيذ بعض التصميمات الصغيرة واستغلت كل الأشياء الموجودة في المنزل، وقالت: "أول تصميم عملته كان من غطا العلبة حولته لطارة مطرزة بالخيط والرسم والقماش".

مع الوقت، بدأت الإشادة من المحيطين بها فقررت شراء خامات والبدء في المشروع فعليًا، في البداية قامت كريمة بشراء بعض الخامات البسيطة التي تمكنها من إتقان والاحتراف في مشروعها وبعدها توقفت لمدة شهرين لتكوين مبلغ مالي أكبر وبعدها كانت الإنطلاقة لها وقامت بشراء الخامات بكميات وبدأت المشروع فعليًا، والذي قوبل بكل المحيطين بها بالتشجيع والدعم المستمر، خاصة وأنها توجهت بشكل أكبر لأعمال تطريز مناديل وطارات الزواج والتي أصبحت في الوقت الحالي أحد أساسيات الاحتفال.

واختتمت حديثها قائلة: "الموضوع كله كان شغف وكانت بدايته مجرد هواية مش مصدر دخل، وحاليًا بقى مشروعي ومصدر دخل أساسي ليا".

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كريمة علوم زراعية الرسم والخياطة سيناء الخياطة الرسم التطريز

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