الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل أول منشأة فندقية للفنون في مصر بالقرب من المتحف الكبير

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

كشف المهندس باسل سعد، رئيس مجلس إدارة أول منشأة فندقية للفنون، إنه سيتم افتتاح الفندق أوائل عام 2024، ويعتبر أول منشأة فندقية للفنون في مصر بطاقة استيعابية قدرها 283 غرفة توفر كل الخدمات الفندقية، على مساحة تصل إلى 27 ألف متر مربع باستثمارات قدرها مليار جنيه.

وأعرب المهندس باسل سعد، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء والحكومة لدعمها للاستثمار ولاسيما الاستثمار السياحي، كما توجه بالشكر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لما يبذلونه من جهد والعمل في تناغم مستمر للتنسيق مع كافة الوزارات لكي يتم إنجاز المشروعات السياحية المختلفة.

وتابع أن الفندق الجديد يتميز بموقعه الاستراتيجي بغرب القاهرة على بعد دقائق من المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، ومطار سفنكس الدولي.

وشهد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، مراسم توقيع عقد تشغيل أول منشأة فندقية للفنون (Art Hotel) في مصر بمنطقة بيراميدز هايتس، بين مجموعة الداو للتنمية إحدى شركات سامي سعد القابضة ومجموعة فنادق حياة العالمية.

يأتي إقامة مثل هذه المنشأة في إطار التجهيزات اللازمة والاستعدادات الجارية لتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة القادمة، وتحرص الوزارة على تشجيع فرص الاستثمار الفندقي وزيادة طاقة الغرف الفندقية.


 

غرفة فندقية الاستثمار السياحي وزارة السياحة والآثار المشروعات السياحية محافظ الجيزة

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