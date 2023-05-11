"مطاحن شرق الدلتا" تحقق 85 مليون جنيه أرباحًا خلال 9 أشهر

كشفت شركة مطاحن شرق الدلتا، عن نتائج الأعمال والقوائم المالية، بارتفاع أرباح الشركة 15% خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023.

وأكدت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، تحقيق أرباح بقيمة 85.67 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 74.35 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالي 2021-2022.

وارتفعت إجمالي ايرادات مطاحن شرق الدلتا إلى 423.04 مليون جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 352.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وكشفت شركة مطاحن شرق الدلتا، عن نتائج الأعمال والقوائم المالية، عن ارتفاع أرباح الشركة 15% خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة اليوم، تحقيق أرباح بقيمة 85.67 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 74.35 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالي 2021-2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات مطاحن شرق الدلتا إلى 423.04 مليون جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 352.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

سبق وكشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا، ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 17% على أساس سنوي.

وقالت الشركة إنها سجلت صافي ربح بلغ 56.7 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 48.32 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 264.92 مليون جنيه، مقابل 223.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

كشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا، ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 17% على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية، إنها سجلت صافي ربح بلغ 56.7 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 48.32 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.