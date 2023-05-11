الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"مطاحن شرق الدلتا" تحقق 85 مليون جنيه أرباحًا خلال 9 أشهر

البورصة
البورصة

كشفت شركة مطاحن شرق الدلتا، عن نتائج الأعمال والقوائم المالية، بارتفاع أرباح الشركة 15% خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023.

وأكدت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، تحقيق أرباح بقيمة 85.67 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 74.35 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالي 2021-2022.

وارتفعت إجمالي ايرادات مطاحن شرق الدلتا إلى 423.04 مليون جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 352.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وكشفت شركة مطاحن شرق الدلتا، عن نتائج الأعمال والقوائم المالية، عن ارتفاع أرباح الشركة 15% خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة اليوم، تحقيق أرباح بقيمة 85.67 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 74.35 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالي 2021-2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات مطاحن شرق الدلتا إلى 423.04 مليون جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 352.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

سبق وكشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا، ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 17% على أساس سنوي.

وقالت الشركة إنها سجلت صافي ربح بلغ 56.7 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 48.32 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 264.92 مليون جنيه، مقابل 223.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

كشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا، ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 17% على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية، إنها سجلت صافي ربح بلغ 56.7 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 48.32 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

المؤشـرات الماليــة تحقيق أرباح شركة مطاحن شرق الدلتا مطاحن شرق الدلتا للبورصة المصرية لقوائم المالية

الأكثر قراءة

"التموين": علامة "نادى القرن" تسقط كل 10 سنوات.. ولا يحملها أى ناد حتى الآن

قاتل خاله وزوجته بالعمرانية يمثل الجريمة فى حراسة مشددة

السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكى بـ6 أكتوبر

افتتاح المؤتمر السنوي الأول للجمعية العلمية للقياس والتقويم بجامعة عين شمس

خبيرة اقتصادية تضع 10 محاور لنجاح خطة جذب الاستثمارات الأجنبية

حبس المتهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى