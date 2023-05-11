الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص صدمه قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد فى العياط

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالعياط، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بنقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد مختار مدير قطاع جنوب الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث مصرع شخص إثر صدم القطار له خلال العبور بالعياط.

وبإجراء التحريات تبين مصرع شخص صدمه القطار خلال عبور محطة ميت القائد بالعياط، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

قطاع أمن الجيزة لمباحث الجيزة

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