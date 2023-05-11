الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبيرة اقتصادية تضع 10 محاور لنجاح خطة جذب الاستثمارات الأجنبية

الدكتورة شيماء فرغلي
الدكتورة شيماء فرغلي

اقترحت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة شيماء فرغلي، عدة مقترحات من أجل زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية. 

وقالت فرغلي لـ"الدستور"، إنه جذب الاستثمار الأجنبي من الأمور الحيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصرـ ومن أجل ذلك يمكن العمل على عدة مقترحات منها:

1- إنشاء مناطق حرة جديدة: يمكن إنشاء مناطق حرة جديدة في مصر، تتميز بتوفير بيئة استثمارية ملائمة، وتخضع لنظام جمركي مخفض وإجراءات ترخيص بسيطة.

2- تحسين بيئة العمل: يجب تحسين بيئة العمل في مصر من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين البنية التحتية وتقليل التكاليف الإدارية والضريبية.

3- توفير الحوافز الاستثمارية: يمكن توفير الحوافز الاستثمارية للمستثمرين الأجانب، مثل تخفيض الضرائب والجمارك، وتوفير الأراضي بأسعار مخفضة، وتوفير الدعم المالي والتمويل اللازم لإقامة المشاريع.

4- تحسين التعليم والتدريب: يجب تحسين جودة التعليم والتدريب في مصر لتوفير العمالة المهرة والمدربة التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.

5- الربط بين الجامعات والصناعة: يمكن تعزيز الروابط بين الجامعات والصناعة، وتوفير الدعم للشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير.

6- تحسين التشريعات الاقتصادية : يجب تحسين التشريعات  في مصر، وتعزيز الأمور الحيوية لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

7- تطوير البنية التحتية: يجب تطوير البنية التحتية في مصر، مثل تحسين الطرق والجسور والمطارات والموانئ، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.

8- الترويج والإعلان: يجب تسويق الفرص الاستثمارية في مصر على نطاق واسع، والترويج للمزايا التنافسية المتاحة، والعمل على تحسين صورة مصر في الأسواق الدولية.

9- تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية: يمكن تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والصناعة.

10- الاستثمار في المشاريع الكبرى: يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال الاستثمار في المشاريع الكبرى مثل البنية التحتية والمشروعات الصناعية والسياحية.

وأكدت أنه بشكل عام، تعد جذب الاستثمار الأجنبي من الأمور المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، ويجب تبني السياسات والإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، وتوفير الدعم الكافي للمستثمرين الأجانب لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

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