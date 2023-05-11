تواصل أعمال التشجير وزراعة الشتلات ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز والقرى ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لتنفيذ تلك الفعاليات على الوجه الأمثل وبالأماكن المخصصة لذلك وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز بتوزيع أشجار وزراعة شتلات مثمرة وزينة في بعض القرى تمهيداً لزراعتها في الشوارع والميادين المخصصة لها.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" و"زراعة 100 مليون شجرة" والتي تتم في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030، تسلمت الوحدة المحلية بديروط الشريف 1150 شجرة زينة ومثمرة من مشتل ديروط وبدأت في زراعتها في الأماكن المخصصة لها.

كما قامت الوحدة المحلية بمسارة باستلام 350 شجرة من مشتل ديروط البحري لزراعتها وبإشراف ناجح عبد النعيم رئيس الوحدة المحلية بمسارة، ومسئول البيئة والحملة والإشغالات والزراعة بالوحدة المحلية بمسارة، فضلاً عن توزيع ومواصلة زراعة الأشجار بالوحدة المحلية بجرف سرحان.