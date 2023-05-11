الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفير العراق في القاهرة يلتقي وزير التعليم العالي

سفير العراق في القاهرة
سفير العراق في القاهرة

التقى سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف رشيد الدليمي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور، بتاريخ  في مقر الوزارة.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، لافتاً إلى حرص مصر على تدعيم التعاون مع العراق الشقيق.

من جانبه قدم السفير الشكر للوزير على الجهد المبذول من قبلهم لدعم الطلبة العراقيين الوافدين، معبراً عن رغبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق لعمل توأمة مع الجامعات المصرية، مؤكداً على حرص أبناء العراق على نيل الشهادات من الجامعات المصريّة؛ لمكانتها العلميّة المرموقة، مشيرًا إلى أهمّية التواصل العلميّ والثقافيّ بين البلدين، كما استعرض مشاكل ومعوقات الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات المصرية.

من جانبه أكد الوزير، على ضرورة توطيد أواصر الشراكة بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية والعلمية والبحثية، ذلك في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً الى حرص مصر على تقديم كافة مجالات التعليم العالي والتدريب والمنح الدراسية، والتعاون في البرامج التعليمية المشتركة، وإجراء المشروعات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتًا إلى سعي مصر لرفع مستوى خريجي الجامعات المصرية من المصريين والإخوة العرب إلى أفضل المستويات.

العراق جامعة الدول العربية القاهرة أحمد نايف رشيد الدليمي مصر

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