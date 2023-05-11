الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحباط تهريب سبكتي ذهب بمطار برج العرب

رجال الجمارك بمطار
رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، محاولة تهريب سبيكتين من معدن أصفر اللون، يشتبه أن يكون معدن الذهب الثمين، بالمخالفة لقانون المعادن الثمينة رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة طيران العربية، اشتبه في الراكب أ،س،ح، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أشياء تستحق ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة x_Ray وكذا فحص الراكب على جهاز فحص الأفراد بالأشعة، أفاد الطاقم بعدم وجود أي أشياء مخالفة للقوانين المعمول بها داخل مصر أو يستحق سداد ضرائب أو رسوم أخرى.

وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود هاتفين محمولين، وبتمررهما على جهاز x_Ray تبين وجود أجسام معتمة وكثافات بداخل أحدها، وبفتحها تبين وجود سبيكتين من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون من معدن الذهب الثمين، الأولى بوزن 100 جرام تقريبا، والأخرى بوزن 30 جرام تقريبا، بوزن إجمالي السبيكتين 130 جراما.

وقرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 18 لسنة 2023.

احباط محاولة تهريب الضرائب والرسوم الفحص بالأشعة بمطار برج العرب الدولي جهاز الفحص بالأشعة رسوم جمركية

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