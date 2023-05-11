الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "منتدى الحرف".. أندية المرأة بالشرقية تُشارك في تدريب 30 فتاة

الحرف اليدوية
الحرف اليدوية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه المرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزاره الشباب والرياضة، إلى مشاركة أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة في الملتقي الحرفي لعضوات اندية الفتاه والمرأة لتعليم الصناعات اليدوية والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2022 بالمدينة الشبابية بالإسكندرية بهدف تنمية وتطوير المهارات اليدوية للمشاركات وتأهيلهن لسوق العمل بمجال الحرف اليدوي وتوفير فرص عمل حقيقية ومنحهن فرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات الملتقي الحرفي شهدت قيام مدربي أندية الفتاة والمرأة بالشرقية بتدريب ٣٠ فتاة من محافظات (الإسكندرية - مرسي مطروح – البحيرة) على اتقان بعض الحرف اليدوية (الريزن، الأركت، استرينج أرت) بهدف تأهيلهن لسوق العمل كدعم للأسر المصرية نحو الإنتاج وإقامة المشروعات الصغيرة وفقا لأهداف ورسالة وزارة الشباب والرياضة نحو بناء وتمكين الشباب وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

إقامة المشروعات الصغيرة الأنشطة الرياضية الاستقلال المادي الاهتمام بالشباب إقامة المشروعات

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