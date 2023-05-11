"أبو ليمون" يُقرر صرف مساعدات مالية وعينية لـ"صيادة المنوفية"

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مساعدات مالية وعينية للسيدة سناء عبدالرحمن، والمعروفة بـ"صيادة المنوفية"، متزوجة وتعول أسرة مكونة من زوج و4 أبناء بقرية الخطاطبة بالسادات، وتعمل بمهنة الصيد بدلا من زوجها نظرا لحالته الصحية الصعبة وعدم وجود مصدر رزق بديل لهم ، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسي بمقر مكتبه بالديوان العام .

وأوضحت السيدة أنها قررت العمل بمهنة زوجها والنزول إلى البحر لتوفير قوت أولادها وذلك منذ مرض الزوج وعدم قدرته على الحركة بمفرده، فضلا عن توفير نفقات علاجه واحتياجات المعيشة الأساسية.

وأعرب المحافظ عن فخره و سعادته بوجود سيدات قادرات على تحمل المسئولية ومواجهة صعوبات وضغوطات الحياة ، موجها بتقديم الرعاية الطبية للزوج وإجراءات الفحوصات الطبية اللازمة له، كما وجه بترميم وإعادة تأهيل منزلهم، وذلك بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير مسكن ملائم وآمن لهم لتحقيق حياة كريمة لهم.

وأعربت السيدة عن سعادتها بتلك اللفتة الكريمة من محافظ المنوفية وحرصه على الوقوف بجانبها وتقديم يد العون والرعاية الكاملة لها ولأسرتها.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية على التواصل الدائم مع كافة المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم ، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا.

وكانت قد اثتغاثت سيده من قرية الخطاطبه التابعه لمركز السادات من سوء احولها المعيشيه نظرا لظروف زوجها الصحيه واعالتها اربع أبناء، كما اثتغاثت من منزلها المهدم التي تعيش فيه هي وأسرتها المبنى بالطوب اللبن وليس لديها أي مصدر دخل ثابت، بجانب احتياج زوجها الأدويه بشكل دوري.