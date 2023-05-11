أخبار الظهيرة| أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. ومحمد صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ترصد الدستور أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الخميس"نهاية التعاملات الأسبوعية"، في البنوك العاملة بمصر.. للمزيد اضغط هنا.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واستمرار الهجوم على غزة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.. للمزيد اضغط هنا.

جارود بوين: محمد صلاح الأفضل فى الدورى الإنجليزى.. وهو مثلى الأعلى

أشاد جارود بوين، جناح فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، بمحمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول.. للمزيد اضغط هنا .

منافسة شرسة بين "هارلى" و"يوم 13".. إيرادات أفلام عيد الفطر أمس الأربعاء

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن هناك حالة ركود في إيرادات الأفلام المروجة بالسينما خلال موسم عيد الفطر، مساء أمس الأربعاء.. للمزيد اضغط هنا.

خريطة سقوط الأمطار اليوم.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بمحافظات مصر.. للمزيد اضغط هنا.

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بدار السلام

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة، عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية بدار السلام.. للمزيد اضغط هنا.

تسلية وليست ثقافة.. أسباب رفض "العقاد" الاتجاه للكتابة السينمائية (القصة الكاملة)

تعد السينما متعة بصرية، وناقلة لقضايا المجتمعات البشرية، لكن محمود عباس العقاد، كان له رأي مخالف صرح به في حديث إلى مجلة الكواكب الفنية، في عددها الــ 88 والمنشور بتاريخ 7 أبريل من عام 1953.. للمزيد اضغط هنا.