الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منافسة شرسة بين "هارلي" و"يوم 13".. إيرادات أفلام عيد الفطر أمس الأربعاء

بوستر
بوستر

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن هناك حالة ركود في إيرادات الأفلام المروحة بالسينما خلال موسم عيد الفطر، مساء أمس الأربعاء.

ووفقًا لحجم الإيرادات، حل فيلم «يوم 13» بطولة الفنان أحمد داود اولا في الترتيب العام للإيرادات محققا حتى اليوم إيرادات بقيمة 377,466 الف جنية وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبد الغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

وحل فيلم «هارلي» ثانيا بطولة الفنان محمد رمضان القائمة بإيرادات كلية قدرت بـ 194,350 الف جنيها حتى اليوم، ويشارك في البطولة كلا من مي عمر وأحمد داش ومن إخراج محمد سامي.
وجمع فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع إيرادات حتى صباح اليوم بلغت 178,392 الف  جنيها والفيلم بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.
وفي المركز الرابع تواجد فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو بإيرادات كلية بلغت 103,633 الف جنيها والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.
وحل فيلم «رمسيس باريس» خامس بإيرادات بقيمة 45,628 اف جنيها وهو من بطولة النجمة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا.
وجاء فيلم «مغامرات كوكو» سادسا بإيرادات كلية بقيمة25,864 الف جنيها وهو من بطولة بيومي فؤاد وخالد الصاوي وفي المرتبة الأخيرة جاء فيلم «ساعة إجابة» بإيرادات كلية بقيمة19,999 الف جنيها.

الفنانة جومانا مراد الفنانة دينا الفنانة دينا الشربيني الفنان محمد الفنان محمد رمضان الفنان أحمد زاهر الفنان شريف منير الفنان الفنان احمد الفنان أحمد داود الفنانة نسرين الفنانة نسرين أمين الف جنيه النجمة هيفاء وهبى

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