الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واستمرار الهجوم على غزة

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوكالة الرسمية الفلسطينية أن مجموعات من المستوطنين نفّذت جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدت طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا، عدا السبت والجمعة، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 25، بعد استشهاد ثلاثة مواطنين فجر اليوم الخميس في استهداف شقة سكنية في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما تواصل طائرات الاحتلال استهدافها بيوت المواطنين وأهدافا أخرى مسببة دمارا جزئيا وكليا في وحدات سكنية، وبلغ عدد البيوت المدمرة 14 بيتا، بعد تدمير شقة في خان يونس، واستهداف منزل لعائلة المصري، مساء الأربعاء، في بيت لاهيا شمال غزة.

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