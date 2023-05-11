سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بدار السلام

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية بدار السلام.

لقى قسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفني، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية" (شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة)، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.