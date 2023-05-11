الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بدار السلام

سرقة الدراجات النارية
سرقة الدراجات النارية

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية بدار السلام.

لقى قسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفني، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بارتكاب 3 وقائع  سرقة أخرى، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية" (شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة)، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة سرقة الدراجات النارية بدار السلام

الأكثر قراءة

العثور على جثة في أحد شوارع عين شمس

رئيس جهاز "السادات" يتفقد أعمال التطوير ويلتقى سكانًا بالمدينة

ختام فعاليات المُلتقى السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني

وزير الإسكان يصدر قرارًا بتشكيل وحدة مركزية بهيئة المجتمعات العمرانية

القبض على دجال نصب على مواطنين في الإسكندرية

القبض على لصوص يسرقون رواد البنوك في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى

مستشار الأمن القومي الأمريكي يُؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التهدئة

الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين