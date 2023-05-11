الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خريطة سقوط الأمطار اليوم.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بمحافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الخميس

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا، وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

خريطة سقوط أمطار 

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% اليوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة مساءً بنسبة حدوث 30% على مناطق من  جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 11-5-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

حالة الطقس اليوم الإثنين 8-5-2023 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

أخبار الظهيرة| توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة وسعر الدولار في البنوك المصرية

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 11 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 12 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت المقبل 13 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

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