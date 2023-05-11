الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جارود بوين: محمد صلاح الأفضل فى الدورى الإنجليزى.. وهو مثلى الأعلى

محمد صلاح وجارود
محمد صلاح وجارود بوين

أشاد جارود بوين، جناح فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، بمحمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول. 

جارود بوين يُشيد بتألق محمد صلاح مع ليفربول

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات جارود بوين، قائلًا: "محمد صلاح لاعب رائع، إنه بمثابة قدوة ومثلي الأعلى في عالم كرة القدم".

وأضاف: "لقد سجل 30 هدفًا، ولا يزال الناس يقولون إنه لم يقدم أفضل مستوياته حتى الآن، هذا لا يُعقل".

وتابع: "لكنني أراه أنه ما زال الأفضل في الدوري الإنجليزي، أرقامه مميزة حقًا في الموسم الحالي"، مضيفًا: "بوكايو ساكا، لاعب أرسنال، إنه رائع أيضًا، وسعيد باللعب معه في إنجلترا".

وواصل: "ساكا يقدم أداءً استثنائيًا في الموسم الحالي، إنه أحد النماذج التي يجب الاقتداء بها".

واختتم جارود بوين تصريحاته: "هذا الثنائي بالنسبة لي هما الأفضل وقدوة لي، بعد النظر إلى الأداء والأرقام التي يحققانها".

ويعد جارود بوين أحد أبرز المواهب في الدوري الإنجليزي، حيث شارك في 48 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي 2022-2023.

محمد صلاح ليفربول جارود بوين وست هام يونايتد الدورى الانجليزى

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