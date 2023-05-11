الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان: إتاحة الفرص لأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات الدولية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ضرورة إتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية لأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الدولية لما لها من أهمية كبيرة من خلال تبادل المعرفة، لافتا إلى أن أساتذة الجامعة هم سفرائها في كافة ربوع العالم.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان أنه للمرة الأولى يتم دعوة عضو هيئة تدريس بكلية الطب جامعة حلوان المشاركة كمحاضر في مؤتمر الجمعية الأمريكية للمناظير وإلقاء محاضرة عن التجربة الافريقية في استئصال أورام الجهاز الهضمي بالمنظار، والدور الرائد لمصر فى ذلك حيث يعد  مؤتمر الجمعية الأمريكية للمناظير هو الأكبر في العالم.

وأضاف البيان أنه تمت دعوة الدكتور أحمد مدكور للمشاركة كمحاضر عن التجربة الأفريقية لاستئصال الأورام بالمنظار، وهي  المرة الأولى التي يتم فيها دعوة طبيب مصري او عربي لإلقاء محاضرة عن التقنية الأحدث في العالم.

وفي سياق آخر أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان،  أهمية التواصل مع الشركات والمؤسسات السياحية مُقدمة الخدمات من أجل تدريب وتوظيف طلاب الجامعة، مشيدًا بالتعليم التبادلى الذي تتبناه كلية السياحة والفنادق بالجامعة، وهو نظام تعليمي يعتمد على العمل والدراسة في آن واحد.

وقال الدكتور السيد قنديل خلال افتتاحه ملتقى التوظيف الذي نظمته كلية السياحة والفنادق - إن الهدف من الملتقى توفير فرص عمل مناسبة للخريجين، وتدريب الطلاب في الفرق الدراسية المختلفة، وتأهيل الخريج ليكون مميزًا وعلى وعى بكافة المستجدات التى تواكب سوق العمل واكتساب العديد من الخبرات من خلال التواصل مع ذوى الخبرة.

وطالب قنديل بضرورة أن تقوم الجهات السياحية بعرض المهارات والمتطلبات الأساسية للخريج، حتى تقوم الجامعة بإعداد برامجها وتطويرها وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل السياحي للوصول إلى جودة الخريج، مؤكدًا على تشجيع ودعم التعاون المستمر وترحيب الجامعة بإستضافة الخبراء للتدريب، وتقديم خبرات عملية وتدريب الطلاب ليكونوا مؤهلين عمليًا وعلميًا.

ملتقى التوظيف نظام تعليمي مؤتمر للمرة الأولى مستجدات والمؤسسات

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