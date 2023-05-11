خطط جديدة للتوسع.. ماذا تقول الأرقام عن إنتاج مصر من القطن؟ (انفوجراف)

تسعى مصر خلال الوقت الحالي إلى زيادة المساحات المنزرعة من القطن، والتي كانت لها الريادة خلال السنوات السابقة في زراعته، وتصدير الإنتاج المحلي منه إلى الخارج ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية.

وتواجه زراعة القطن عالميًا تحديات عديدة لكونه أحد المحاصيل الاستراتيجة الهامة على الصعيد العالمي، لذلك تسعى الكثير من الدول على رأسهم مصر في تحسين المناخ الاستثماري الذي يحققه زراعة القطن.

خطوات زيادة مساحات القطن المنزرعة

واتساقًا مع ذلك، ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء الأمس، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "زراعة القطن المصرى، التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى".

واستعرض النائب محمد السباعي الهدف من الدراسة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى الوقوف على وضع القطن المصرى وكيفية تحسين منظومته، لاسيما وأن القطن المصرى كان في الريادة العالمية ومن المحاصيل الهامة في الوطن العربي: "كما يوجد لدينا مراكز بحوث متخصصة في القطن المصرى".

وأضاف السباعى، أن الهدف من مناقشة تلك الدراسة، هو الاستماع إلى المختصين بالحكومة وإتاحة الفرص لهم لطرح وتنفيذ ما يؤدي إلى النهوض بمنظومة القطن المصري.

"الدستور" تتبعت في التقرير التالي المساحات المنزرعة من القطن وكيف تم زيادتها وحجم التصدير والاستيراد منه.

مساحات القطن المنزرعة في مصر

العام 2022، استطاعت مصر أن تصل بمساحة القطن المنزرعة إلى 317 ألف فدان، تمركزت في الوجه البحري، بإنتاج بلغ مليونين و500 ألف قنطار قطن لموسم الجني لعام 2022.

وبذلك احتلت مصر في هذا العام المرتبة الثانية عالميًا في زراعة الأقطان الطويلة، حيث كانت في المرتبة الأولى الولايات المتحدة الامريكية بإنتاجها الضخم، في وقت تستهدف فيه مصر زراعة 500 ألف فطان من طويل التيلة والمتوسط في الوجه البحري تحديدًا، بزيادة تصل لنحو 180 ألف فدان عن الموسم الماضي.

صادرات مصر من القطن سنويًا

ووفق النشرة السنوية لإحصاءات القطن عام 2021، استطاعت مصر تصدير 1761 ألف قنطار متري من أول الموسم حتى نهايته "سبتمبر/ أغسطس" مقابل 874 ألف قنطار مترى "سبتمبر/ أغسطس" 2020 بنسبة زيادة 101.5٪.

واستطاعت مصر زيادة التصدير نتيجة زيادة كمية الإنتاج من القطن وبلغت 2.3 مليون قنطار عام 2021 بنسبة زيادة 33.3% عن عام 2020، بينما انخفص المخزون من القطن حيث كان في أغسطس 2021 نحو 0.2 مليون قنطار متري مقابل 0.9 مليون قنطار مترى فى 31 أغسطس 2020 بإنخفاض 75٪، وذلك لانخفاض كمية الأقطان المحلوجة من خلال الموسم المنتهى فى 31/8/2021.

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القطن في دول العالم

على المستوى العالمي الصين هي أكبر دولة منتجة للقطن بشكل سنوي بنحو 10 مليون طن، ثم الهند بعدها بما يقرب من 6.4 مليون طن، وتأتي أمريكا في المستوى الثالث بإنتاج يبلغ 3.5 مليون طن، ثم باكستان بإنتاج 2.308 مليون طن، ثم البرازيل في المركز الخامس بإنتاج 1.524 مليون طن.

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بينما على صعيد التصدير تعتبر أمريكا هي أكبر الدول المصدرة فتستحوذ على 36% من إجمالي القطن المصدر عالميًا، ثم الهند بنسبة 15% من الصادرات العالمية، بينمل تصدر البرازيل 11% من الإجمالي، أما أستراليا 7.1% وأخيرًا بوركينا فاسو 4%.

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أعلى المحافظات في مخزون القطن

وتخزن مصر القطن في عدد من المحافظات، وفي العام 2021 كانت محافظة البحيرة هي الأعلى في الكمية بنسبة 36.5٪، تليها محافظة الدقهلية بنسبة 23.3٪ من إجمالي الأقطان الموجودة هذا الموسم،