الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسين فهمي رئيسًا للمهرجان.. القائمة النهائية لإدارة الدورة الـ 45 من "القاهرة السينمائي"

الدورة ال 44 للمهرجان
الدورة ال 44 للمهرجان

انتهت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، من اختيار القائمة النهائية التي تقود الدورة الـ 45 من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وتم اختيار الفنان حسين فهمي، رئيسًا للمهرجان، أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، رشا حسني مديرة برنامج "آفاق السينما العربية" ومبرمجة اسيا، أسامة عبدالفتاح، مدير برنامج "أسبوع النقاد"،
وماجي مرجان، مديرة لمسابقة الأفلام القصيرة. 

وفي وقتٍ سابق، تم تعيين محمد طارق، نائب المدير الفني، وشارك من قبل في المهرجان عام 2019 في برمجة أفلام دولة الضيف، بالإضافة إلى عمله كمدير لقسم الندوات بالمهرجان لعامي 2019، و2020، ومشاركته في نشرة المهرجان "البانوراما" بالإنجليزية بعدد من المقالات النقدية، كما يعمل حاليا مبرمج في مهرجان بلفاست.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام في النسخة العاشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات دورته الـ45 التي تقام في الفترة من من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

ويمكن لصنّاع السينما التقدم بمشروعاتهم وأفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج بداية من الأحد 7 مايو وحتى الجمعة 7 أغسطس، وستقوم لجنة التحكيم باختيار الأفلام التي ستنال الدعم المادي والجوائز المقدمة من رعاة الملتقى.

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