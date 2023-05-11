الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بقيمة ربع مليون جنيه فى المنوفية

مخدرات
مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط شخصين «لهما معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات، حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة السادات، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 3.500 كيلوجرام- بندقية آلية- عدد من الطلقات لذات العيار- 2 هاتف محمول- مبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والسيارة لسهولة التنقل.. تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ«250 ألف جنيه تقريبًا».

الامن العام مديرية أمن المنوفية مركز شرطة السادات

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