الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 570 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

الخوذة
الخوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة، اليوم الخميس ، من ضبط 570 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة بالمحافظات.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت الداخلية على قائدي الدراجات النارية ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأكثر قراءة

ضبط 6 ركاب فى مطار القاهرة أخفوا سبائك ذهبية بطرق متنوعة (صور)

مساعد وزير التموين: إعفاء الواردات من الجمارك يُعيد الاستقرار إلى سوق الذهب

ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تصل لـ40 درجة فى الصعيد

حملات مرورية لرصد المخالفين في القاهرة والجيزة

محامي سكندري: دعوة الرئيس للحوار الوطني صادقة لتحقيق التنمية المستدامة (فيديو)

أرمينيا وأذربيجان يتبادلان الاتهام حول تبادل لإطلاق النار في منطقة حدودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى

مستشار الأمن القومي الأمريكي يُؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التهدئة

الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين