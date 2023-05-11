ضبط 570 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة، اليوم الخميس ، من ضبط 570 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة بالمحافظات.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت الداخلية على قائدي الدراجات النارية ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.