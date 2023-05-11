إطلاق مبادرة "الطالب المنتج" من جامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس معرض “الطالب المنتج” بمشاركة الأسر المنتجة والذي نظمته وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس بكلية البنات، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور وكلاء الكلية والعمداء السابقين ولفيف من أعضاء هيئه التدريس الكلية والطلاب.

يأتي المعرض في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: المرأة المصرية تقوي بدعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة القوية والاستثمار في البشر لن يتحقق إلا من خلال 3 محاور وهم تعليم المرأة وتكافؤ الفرص في التعليم وتعزيز الوعي والمشاركة في سوق العمل والإنتاج والحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن الجامعات مصنع الشباب وأن الجامعات ليست دورها فقط العمل الأكاديمي ولكن أصبحت تنفتح بكامل إمكانياتها مشارك أساسي في استثمار البشر وأن الوزارة تسعد بمد الشراكة مع كافة القطاعات بالدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على بناء الوطن والاستثمار في البشر، كما أن الوزارة تهتم بتوصيل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن وبصفة خاصة في المناطق الريفية والمطورة.

كما أكدت القباج أن الفقر لا يتم مجابهته بالدعم النقدي فقط ولكن بالعمل والإنتاج.

أضافت أن اليوم تم إطلاق مبادرة الطالب المنتج من خلال ٣١ جامعة مصرية بدعم ١٥ مليون جنيه، بالإضافة من دعم بنك ناصر لتقديم قروض بدون فوائد لتقديم الدعم للطلاب وقالت أيضا أن هناك لجان سوف تنزل من الوزاره للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ودراسه حالتهم والمستحقين منهم حتي يتسني لهم إصدار كارنية الخدمات المتكاملة.

في كلمته أكد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة أن مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية لها مردود اقتصادي كبير سوف نجني ثماره قريبا.

كما أشاد بدور وزارة التضامن الإجتماعي من خلال تقديم الدعم في جميع المجالات بالجامعة من خلال التقديم المادي والمعنوي.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل على جذب المزيد للانخراط في المشاريع التراثية والصناعات اليدوية والريفية بجانب دعم مختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز الاقتصاد الوطني.

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات للآداب والعلوم والتربية أن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة واكتشاف وتنمية قدرات الطلاب المهنية والارتقاء بها ورفع مستوى الطالبات الاقتصادي والاجتماعي وتدريبهن على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفني متمثلا في المدربين والدورات التدريبية على مختلف الأنشطة.