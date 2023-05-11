أرمينيا وأذربيجان يتبادلان الاتهام حول تبادل لإطلاق النار في منطقة حدودية

اتهمت كلا من أرمينيا وأذربيجان بعضهما البعض، بالمسؤولية عن تبادل لإطلاق النار في منطقة حدودية، الخميس، أصيب فيه ما لا يقل عن 3 جنود.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان تلقته وكالة تاس الروسية للأنباء، إن قوات أذربيجان قصفت مواقع قواتها في منطقة جيجاركونيك الحدودية بالمدفعية وقذائف الهاون، مما أسفر عن إصابة جنديين.



فيما قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن مواقعها تعرضت لإطلاق نار في وقت سابق، مما أدى إلى إصابة جندي.

- أذربيجان أقامت نقطة تفتيش عند مدخل ممر حيوي إلى أرمينيا

و أعلنت أذربيجان، الأحد، أنها أقامت نقطة تفتيش على الطريق الحيوي الذي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ والمعروف باسم "ممر لاتشين"، وهو قرار "غير مقبول" بالنسبة ليريفان.

وأعلن حرس الحدود الأذربيجاني في بيان "اعتبارا من الساعة 12,00 (08,00 ت غ) في 23 أبريل، أقامت أذربيجان نقطة تفتيش على الأراضي الخاضعة لسيطرتها عند مدخل طريق لاتشين-خانكيندي"، ردًا على تحرك مماثل اتخذته يريفان السبت.

وأكدت أذربيجان أن هذا الإجراء وهو الأول منذ الحرب الخاطفة التي دارت بين أذربيجان وأرمينيا في العام 2020، اتخذ "لمنع النقل غير المشروع للعمالة والأسلحة والألغام من أراضي أرمينيا إلى العصابات غير الشرعية المؤلفة من قطاع الطرق الأرمن على الأراضي الأذربيجانية".