الممتاز "ب".. المقاصة يستضيف تليفونات بني سويف والتعدين يواجه الألومنيوم

تتواصل اليوم مواجهات الأسبوع الخامس والعشرين في دوري القسم الثاني "الممتاز ب" بإقامة ثلاث مباريات في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد حيث يستضيف مصر المقاصة الذي يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة بقيادة طارق حجاج فريق تليفونات بنى سويف الذي يحتل المركز الأخير برصيد 17 نقطة في المباراة الأولى لمحمد لطفي كابوريا المدير الفني للتليفونات الذي تولى المسئولية بعد رحيل فؤاد سلامة في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثالث ويسعى المقاصة للفوز والاحتفاظ بالمركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين.

ويحل النصر للتعدين الرابع برصيد 44 نقطة بقيادة حسن عبد المنعم ضيفا على فريق الألومنيوم الثامن برصيد 33 نقطة في مباراة قوية يسعى خلالها النصر للتعدين للحصول على النقاط الثلاث الثلاث للبقاء في المركز الرابع بينما يسعى الألومنيوم للفوز في محاولة للمنافسة على المركز الخامس.

ويسعى المدينة المنورة الرابع عشر برصيد 19 بقيادة شديد قناوي نقطة لمواصلة صحوته عندما يستضيف فرق أسمنت أسيوط التاسع برصيد 30 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس.

وتستكمل مباريات الأسبوع الخامس والعشرين لمجموعة الصعيد غدا الجمعة بمباراتي المنيا بقيادة نبيل محمود مع الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو وديروط مع الفيوم وتقام ثلاث مباريات يوم السبت المقبل حيث يلتقي لافيينا بقيادة المجري جورج جاليدي مع طامية بقيادة نادر السيد وكيما أسوان بقيادة عيد مرازيق مع شبان قنا بقيادة حمادة الخطيب وبترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم مع ملوي.

ترتيب فرق مجموعة الصعيد قبل مباريات اليوم

1.لافيينا 53 نقطة

2.الجونة 53 نقطة

3.بترول أسيوط 47 نقطة

4.النصر للتعدين 44 نقطة

5.مصر المقاصة 42 نقطة

6.كيما أسوان 35 نقطة

7.المنيا 34 نقطة

8 .الألومنيوم 33 نقطة

9.أسمنت أسيوط 30 نقطة

10.ديروط 29 نقطة

11.شبان قنا 26 نقطة

12.الفيوم 22 نقطة

13.طامية 19 نقطة

14.المدينة المنورة 19 نقطة

15.ملوي 18 نقطة

16.تليفونات بني سويف 17 نقطة.