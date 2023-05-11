الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى زكى تشكر طبيبها: شكرا على العناية بإصابتى

منى زكى
منى زكى

تعرضت الفنانة منى زكي إلى إصابة في يديها، حيث انتشرت صورة لها وهي تربط يدها بجبيرة من الجبس الأزرق، دون ذكر أى تفاصيل عن الواقعة اذا كانت مصابة بكسر أوشئ آخر.

ونشرت النجمة منى عبر خاصية الأستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، رسالة شكر للطبيب المعالج لها، وكتبت: “شكرا جزيلاً لك دكتور عمر سليمان على العناية بإصابتي في يدي، وعلى مساعدتك المستمرة والاستجابة السريعة”.

 

منى زكي تخوض لقاءً جماهيريًا مع محمود سعد خلال sold out بعد إصابة يدها - اليوم السابع

آخر أعمال منى زكى

وشاركت النجمة الكبيرة منى زكى في مسلسل تحت الوصاية في المارثون الرمضانى، وكانت تجسد دور حنان سيدة أرملة حيث تدرو الأحداث  في إطار إجتماعى  درامي، حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها.

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