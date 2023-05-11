الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير بيئة يكشف أهمية استخدام الاستشعار عن بعد فى الزراعة واستكشاف المياه

الاستشعار عن بعد
الاستشعار عن بعد فى الزراعة

كشف مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وخبير البيئة، أهمية نظام الاستشعار عن بعد، مؤكدًا أنه مهم جدًا في استكشاف المياه ونوعية التربة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن الاستشعار عن بعد يعطي مؤشرات عن النسب البيئة التي تخدم الزراعة، وتحدد ما يزرع بالأراضي ونسب الملوحة والتسرب، مؤكدًا أنه يعطي تفاصيل دقيقة لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة.

وتابع، أنه يمكن من خلاله التفرقة بين طبقات الأرض الجافة وغير الجافة، وإذا كان يوجد في الطبقات السفلى للأرض خزانات مياه وقياس درجة ملوحتها، موضحًا أن الاستشعار عن بعد هو جزء من علوم الفضاء، ويحدد به قدرة سطح الكرة الأرضية مع التعامل مع المشروعات السكنية.

دوره في الحفاظ على الشواطئ من النحر

وأوضح أنه بدون الاستشعار عن بعد لا يتم تحديد عمليات النحر في الشواطئ ولذا الدولة لجأت لعمل السنة خرسانية داخل المياه قبل الشواطئ ، لحماية الشواطئ وتقليل صدمة المياه بالشاطئ وتخفيف ظاهرة النحر. 

استكشاف المياه الزراعة حماية الشواطئ ظاهرة النحر خبير البيئة

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